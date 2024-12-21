Российский пловец оценил выступление сборной на чемпионате мира в Будапеште

Российский пловец Костин: в Будапеште мы выступили на 4-, минус за себя ставлю

Российский пловец Олег Костин оценил выступление сборной на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Его слова приводит «Советский спорт».

«Отличные результаты россиян на чемпионате мира, по пятибалльной шкале — 4-. Минус — индивидуальный, за счет себя ставлю. Не реализовал тот потенциал, на который был готов. А в остальном выступили отлично», — заявил Костин.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее российский пловец Мирон Лифинцев удивился из-за поздравления американки.