Александр Емельяненко хочет выйти на ринг против олимпийского чемпиона

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность провести поединок против олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает ТАСС.

«Я выразил готовность к такому бою. Дело за Рахимом и организаторами», — сказал Емельяненко.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Александр Емельяненко пожаловался на женщин.

«Врать женщине нельзя, она все равно узнает правду. Правду говорить — тоже нельзя, она может устроить истерику. Молчать тоже нельзя. Она придумает за вас ваши же слова и использует их против вас», — сказал Емельяненко.

Ранее известный блогер признался, что специально проиграл Емельяненко из уважения.