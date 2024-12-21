В Федерации хоккея оценили допуск российских фигуристов на Олимпиаду-2026

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до отборочных соревнований к Олимпиаде — 2026. Его слова приводит «Чемпионат».

«ISU сообщила о допуске только к индивидуальным соревнованиям», — заявил Тардиф.

20 декабря россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам выступать в нейтральном статусе.