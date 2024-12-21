Песков ответил, стоит ли россиянам выступать в нейтральном статусе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, в России гордятся победами спортсменов даже в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

«Если выступает спортсмен, даже без флага, то, когда он восходит на пьедестал, он все равно русский. Все понимают это, все гордятся. Так же, как только что было с нашими пловцами, только недавно президент восхищался ими. И то же самое будет с нашими фигуристами», — заявил Песков.

С 10 по 15 декабря в Будапеште проходил чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 декабря россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее определился победитель чемпионата России по фигурному катанию.