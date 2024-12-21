Один из лидеров «Динамо» может покинуть клуб

Мексиканские клубы «Монтеррей», «Америка» и «Гвадахалара» хотят приобрести хавбека московского «Динамо» Луиса Чавеса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что мексиканцам важно вернуть футболиста на родину в преддверии клубного чемпионата мира-2025 и чемпионата мира-2026.

На данный момент агент футболиста ведет переговоры с командами-претендентами. Отмечается, что «Динамо» не против продажи игрока, но хочет получить не меньше €11-12 млн.

27 августа Чавес подписал контракт с «Динамо» до июня 2027 года. 27-летний полузащитник с 2019 года выступал за мексиканскую «Пачуку». В футболке этой команды он провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вновь проиграл.