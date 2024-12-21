Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из лидеров «Динамо» может покинуть клуб

Карпов: три клуба из Мексики хотят подписать полузащитника «Динамо» Чавеса
close
Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Мексиканские клубы «Монтеррей», «Америка» и «Гвадахалара» хотят приобрести хавбека московского «Динамо» Луиса Чавеса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что мексиканцам важно вернуть футболиста на родину в преддверии клубного чемпионата мира-2025 и чемпионата мира-2026.

На данный момент агент футболиста ведет переговоры с командами-претендентами. Отмечается, что «Динамо» не против продажи игрока, но хочет получить не меньше €11-12 млн.

27 августа Чавес подписал контракт с «Динамо» до июня 2027 года. 27-летний полузащитник с 2019 года выступал за мексиканскую «Пачуку». В футболке этой команды он провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вновь проиграл.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами