«Манчестер Сити» вновь проиграл

«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Вилла Парк», завершилась поражением «горожан» со счетом 1:2. «Астон Вилла» вырвалась вперед уже на 16-й минуте усилиями Джона Дюрана. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев. Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось лишь забить гол престижа в концовке — отличился Фил Фоден на 90+3-й минуте.

«Манчестер Сити» после этого поражения идет на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Астон Вилла», опередив «Сити», вышла на пятую позицию. Теперь в их активе 28 баллов.

Неудачная серия «горожан» продолжается: 11 декабря «Манчестер Сити» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2, а 15 числа коллектив проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, ведя к 88-й минуте. В последних 12 встречах действующий чемпион Англии смог одержать лишь одну победу — над «Ноттингем Форест» в рамках АПЛ со счетом 3:0.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном» 26 декабря. «Астон Вилла» в этот же день сразится с гостях с «Ньюкаслом».

Ранее Гвардиола заявил, что у «Манчестер Сити» нет шансов на победу в АПЛ.