Трехлетний шахматист стал самым молодым спортсменом в истории в рейтинге FIDE

Трехлетний Аниш Саркар из Индии стал самым молодым спортсменом в истории, которого включили в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE). Его статистика доступна на странице организации в соцсетях.

По этому показателю он обогнал четырехлетнего Афнана Таджвара Айлана, выступающего за Бангладеш. Саркар обыграл двух соперников на чемпионате Западной Бенгалии среди игроков до девяти лет, заняв 29-е место из 140. Ему удалось набрать 5,5 балла из восьми.

Сейчас спортсмен занимает 1555-е место в списке.

Ранее восьмилетний россиянин Роман Шогджиев победил чемпиона шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова.

Партия завершилась на 46-м ходу, россиянин играл черными фигурами. 28-летний Вахидов — чемпион Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Шогджиев в октябре одержал победу на ЧМ по шахматам среди мальчиков до восьми лет.

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