Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трехлетний шахматист стал самым молодым спортсменом в истории в рейтинге FIDE

Трехлетний индус Саркар стал самым молодым шахматистом в рейтинге FIDE в истории

close
FIDE_chess/X (ранее Twitter)

Трехлетний Аниш Саркар из Индии стал самым молодым спортсменом в истории, которого включили в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE). Его статистика доступна на странице организации в соцсетях.

По этому показателю он обогнал четырехлетнего Афнана Таджвара Айлана, выступающего за Бангладеш. Саркар обыграл двух соперников на чемпионате Западной Бенгалии среди игроков до девяти лет, заняв 29-е место из 140. Ему удалось набрать 5,5 балла из восьми.

Сейчас спортсмен занимает 1555-е место в списке.

Ранее восьмилетний россиянин Роман Шогджиев победил чемпиона шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова.

Партия завершилась на 46-м ходу, россиянин играл черными фигурами. 28-летний Вахидов — чемпион Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Шогджиев в октябре одержал победу на ЧМ по шахматам среди мальчиков до восьми лет.

22 сентября 2024 года генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

Ранее Владимира Крамника отстранили от турниров за обвинения в читерстве.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами