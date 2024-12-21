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«Прокат века»: олимпийская чемпионка оценила шансы российской фигуристки на ОИ

Сотникова: выступление Петросян — прокат века, у нее нет конкурентов на ОИ
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РИА «Новости»

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова высоко оценила выступление победительницы чемпионата России Аделии Петросян. Ее слова приводит Sport24.

«Мне кажется, прокат века, честно говоря. Здорово каталась, красивые прыжки, высокие, техничные, правильные. Нет предела совершенству, но она близка. С таким прокатом у нее не будет конкурентов на Олимпиаде. Надеюсь, мир ее скоро увидит», — заявила Сотникова.

Петросян стала победительницей чемпионата России, который проходит в Омске, набрав 262,92 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (234,69 балла), замкнула тройку сильнейших Алина Горбачева (223,92).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее американский журналист назвал фигуристку, которую России стоит отправить на Олимпиаду.

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