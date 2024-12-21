«Прокат века»: олимпийская чемпионка оценила шансы российской фигуристки на ОИ

Сотникова: выступление Петросян — прокат века, у нее нет конкурентов на ОИ

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова высоко оценила выступление победительницы чемпионата России Аделии Петросян. Ее слова приводит Sport24.

«Мне кажется, прокат века, честно говоря. Здорово каталась, красивые прыжки, высокие, техничные, правильные. Нет предела совершенству, но она близка. С таким прокатом у нее не будет конкурентов на Олимпиаде. Надеюсь, мир ее скоро увидит», — заявила Сотникова.

Петросян стала победительницей чемпионата России, который проходит в Омске, набрав 262,92 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (234,69 балла), замкнула тройку сильнейших Алина Горбачева (223,92).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

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