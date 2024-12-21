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Спорт

Петросян готовится отправиться на Олимпиаду. LIVE

Фигурное катание. ЧР-2025. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
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Александр Вильф/РИА Новости
В третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию женщины показывают свои произвольные программы. Лидером по итогам вчерашнего дня стала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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11:35

Старт запланирован на 11:45 мск.

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске продолжается чемпионат России, где сражаются сильнейшие спортсмены страны. Соревнования третьего дня начинаются произвольной программой у женщин. Желаем удачи всем фигуристкам!

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