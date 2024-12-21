Петросян готовится отправиться на Олимпиаду. LIVE

В третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию женщины показывают свои произвольные программы. Лидером по итогам вчерашнего дня стала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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11:35
Старт запланирован на 11:45 мск.
11:30
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске продолжается чемпионат России, где сражаются сильнейшие спортсмены страны. Соревнования третьего дня начинаются произвольной программой у женщин. Желаем удачи всем фигуристкам!