Мбаппе сделал заявление из-за дела об изнасиловании

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что был удивлен из-за того, что его обвинили в изнасиловании. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Canal+.

«Бывают вещи, которых вы не ожидаете. Я ничего не получал, никакой повестки. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не говорило. Меня это не беспокоит. Это просто недоразумение. Меня это не беспокоило, мое же намерение состоит в том, чтобы сконцентрироваться на своей работе и посмотреть, к чему она закончится», — заявил он.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

17 октября появилась информация, что у Мбаппе был сексуальный контакт во время его поездки, однако ничто не указывает на то, что женщина, которая вступила с ним в этот контакт по обоюдному согласию, и женщина, обвинившая его в изнасиловании, это одно лицо.

Ранее Мбаппе рассказал о моменте, который сблизил его с Лионелем Месси.