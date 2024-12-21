Определилась победительница чемпионата России по фигурному катанию

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России, который проходит в Омске.

Петросян по сумме двух прокатов набрала 262,92 балла, став двукратной чемпионкой России. Второе место заняла Дарья Садкова (234,69 балла), замкнула тройку сильнейших Алина Горбачева (223,92).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны чемпионы России в танцах на льду.