«Плюс-минус»: в «Акроне» раскрыли зарплату Дзюбы

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов подтвердил информацию, что российский нападающий Артем Дзюба получает в клубе около 1,5 млн рублей в месяц. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда», — заявил он.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В матче 18-го тура чемпионата России «Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что не уверен, что Дзюба справится с тестами на IQ.