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Глава РФС: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом

Глава РФС Дюков: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном
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Пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что надо бороться за то, чтобы выступать под своим флагом и гимном, передает «Чемпионат».

«Соглашусь ли я на условие, что Россия будет играть в нейтральном статусе, если нас возвратят на турниры в 2025 году? Это будет не мое решение, а решение исполкома. Если говорить о моем мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в РФС назвали страны, которые выступают за возвращение России на турниры.

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