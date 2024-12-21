Тайсон Фьюри: мой сын попросил разбить лицо Усику

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что его пятилетний сын попросил разбить лицо украинцу Александру Усику, передает Mirror.

«Мой Адонис — это мой младший сын — хотел, чтобы я разбил лицо этому парню. Ему всего пять лет, а он хочет, чтобы я его сильно разбил в реванше», — сказал Фьюри.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее Усику предсказали поражение в поединке с Фьюри.