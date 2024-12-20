Усику предсказали поражение в поединке с Фьюри

Глава менеджерской компании Principium Виталий Тарасов заявил, что британский боксер Тайсон Фьюри одолеет украинца Александра Усика, передает Sport24.

«Думаю, что в реванше Тайсон заберет свое. Не уверен, что ему удастся финишировать Усика, но уверенно победить — легко. И это станет отличным подспорьем для трилогии», — сказал Тарасов.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее сообщалось о том, что в бою Усик — Фьюри будет применен искусственный интеллект.