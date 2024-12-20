В РФС ожидают изменений по вопросу допуска российских команд

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает изменений по вопросу допуска российских команд, передает «Чемпионат».

«В следующем году я ожидаю положительных изменений по вопросу допуска наших команд. Ожидаю принятия решений по тому, чтобы все наши команды играли в 2025 году в официальных турнирах», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА.