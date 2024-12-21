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Экс-тренер сборной России: цены выросли очень сильно

Тренер Крикунов заявил, что ощутил сильный рост цен
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Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что солидарен с мнением о большом росте цен на продукты питания.

О росте цен на продукты на примере помидоров в недавнем интервью высказался нападающий футбольного «Ростова» и сборной России Николай Комличенко, за что его подвергли критике ряд депутатов Государственной Думы.

«Цены на самом деле выросли очень сильно. Но я не думаю, что этот футболист не заработал себе на помидоры. Конечно, не хотелось бы, чтобы цены так летели вверх, все-таки скоро Новый год. Сейчас, как всегда, торговля все поднимет, цены взвинтят. Но мы все это уже проходили, нас таким не запугать! Те, кто пожил в СССР, ничего не боятся», — заявил Крикунов.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 15 матчах за клуб. «Ростов» с 26 баллами занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18 сыгранных туров.

Ранее cообщалось, что хоккеист «Спартака» признался в любви к ЦСКА.

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