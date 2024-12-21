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Хоккеист «Спартака» признался в любви к ЦСКА

Хоккеист «Спартака» Иванов заявил, что его любимая станция метро называется ЦСКА
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Даниил Иванов в интервью Legalbet заявил, что его не смутил тот факт, что ему пришлось добираться на метро на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА на метрополитене.

По его словам, это случилось из-за пробок на столичных дорогах.

«Таковы реалии зимней вечерней Москвы. Это нам никак не помешало в матче. Моя любимая станция метро? ЦСКА. Не из-за названия, просто она рядом с домом», — заявил Иванов.

Игра, которая состоялась на стадионе «ЦСКА Арена», завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев (1:1, 2:2, 1:1, 1:0). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» занимает вторую строчку, набрав 51 очко после 36 проведенных встреч. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов. ЦСКА идет четвертым, в их активе 49 баллов за 35 игр.

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