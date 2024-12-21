Российский боксер о бое между Усиком и Фьюри: у Тайсона очень сильный удар

Боксер Бабанин: если Фьюри попадет по Усику, то пойдет за финишем

Российский боксер Максим Бабанин не исключил того, что британец Тайсон Фьюри нокаутирует украинца Александра Усика, передает «Чемпионат».

«В первом бою были моменты, в которых Усик реально «плыл». Если в этот раз Тайсон попадет и увидит, что может добить, он пойдет за этим вариантом, за финишем. Чтобы поставить точку. Или все-таки выйти на трилогию», — сказал Бабанин.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее Усику предсказали поражение в поединке с Фьюри.