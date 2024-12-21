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Российский боксер о бое между Усиком и Фьюри: у Тайсона очень сильный удар

Боксер Бабанин: если Фьюри попадет по Усику, то пойдет за финишем
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Andrew Couldridge/Reuters

Российский боксер Максим Бабанин не исключил того, что британец Тайсон Фьюри нокаутирует украинца Александра Усика, передает «Чемпионат».

«В первом бою были моменты, в которых Усик реально «плыл». Если в этот раз Тайсон попадет и увидит, что может добить, он пойдет за этим вариантом, за финишем. Чтобы поставить точку. Или все-таки выйти на трилогию», — сказал Бабанин.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее Усику предсказали поражение в поединке с Фьюри.

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