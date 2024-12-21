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Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»

Агент Доннаруммы не исключил, что вратарь покинет «ПСЖ»
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Jennifer Lorenzini/Reuters

Энцо Райола, являющийся агентом вратаря французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, не исключил того, что его клиент покинет клуб, передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Будущее Доннаруммы в «ПСЖ»? Мы в раздумьях. Посмотрим, все может произойти. Сейчас мы в режиме ожидания в переговорах по новому контракту», — сказал Райола.

Доннарумме наложили более десяти швов на лицо после инцидента, произошедшего в матче 16-го тура чемпионата Франции между парижской командой и «Монако». На 20-й минуте игры защитник монегасков Стефан Синго попал по лицу Доннарумме бутсой, когда пытался сыграть в мяч. Судья не увидел нарушения в этом моменте. Продолжить игру Доннарумма не смог, на поле вместо него вышел российский вратарь Матвей Сафонов.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 15 туров в активе парижской команды 37 очков. «Монако» отстает от соперника на семь баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

Ранее Доннарумма опубликовал фотографию после травмы.

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