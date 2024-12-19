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Конкурент Сафонова опубликовал фотографию после травмы

Доннарумма опубликовал первую фотографию после травмы лица

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donnarumma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал в своих социальных сетях первую фотографию после полученной травмы.

«Все хорошо», — написал итальянец.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 15 туров в активе парижской команды 37 очков. «Монако» отстает от соперника на семь баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась с результатом 4:2. Счет в поединке открыл игрок «ПСЖ» Дезире Дуэ на 24-й минуте. На 53-й минуте футболист «Монако» Элисс Бен-Сегир реализовал пенальти, а через семь минут Брил Эмболо вывел хозяев вперед. Однако еще через четыре минуты Усман Дембеле вновь установил равенство на табло. На 83-й минуте Гонсалу Рамуш вывел «ПСЖ» вперед. Уже на 8-й добавленной к матчу минуте Дембеле оформил дубль.

Российский голкипер парижской команды Матвей Сафонов появился на поле на 20-й минуте, сменив итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму после того, как тот получил сильный удар шипами в лицо. Его соотечественник — полузащитник «Монако» Александр Головин — провел на поле почти весь матч, но результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром противостояния был назначен Франсуа Летексье.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 16 туров в активе парижской команды 40 очков. «Монако» отстает от соперника на десять баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

Ранее экс-жена Сафонова обратилась к голкиперу.

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