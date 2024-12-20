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Туктамышева может вернуться в спорт из-за допуска российских фигуристов на Олимпиаду

Туктамышева о возвращении в спорт: все возможно
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на новость о допуске россиян на Олимпиаду 2026 года, не исключив своего возвращения в спорт, передает «Спорт-Экспресс».

«Теперь будет очень сложный момент выбора, кто должен представлять нашу страну. Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Ранее Туктамышева рассказала, почему согласилась сниматься в «Ледниковом периоде».

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