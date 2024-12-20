В «Пари НН» перепутали евро и рубли, когда делали предложение игроку «Краснодара»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов перепутал евро и рубли, когда делал предложение футболисту «Краснодара» Александру Кокшарову, передает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Удальцов поговорил с представителями игрока и решил, что зарплата Александра составляет €400 тысяч в год. Удальцов предложил сумму в районе €330 тысяч.

На самом деле зарплата Кокшарова в «Краснодаре» составляет 350 тысяч рублей в месяц, но озвучивалась сумма в 400 тысяч рублей в месяц. На завышенный контракт Кокшарова в нижегородском клубе обратили внимание на совете директоров и заблокировали переход.

В итоге с футболистом сошлись на зарплате в 1 миллион рублей в месяц.

Карпов утверждает, что эта история подтверждена тремя источниками, спортивный директор «Пари НН» Удальцов заявил, что клуб дал Кокшарову ту зарплату, которую он заслуживает.

«Мы сделали зарплату Кокшарову ту, которую он заслуживает по рынку. Я считаю, что это хорошие условия для клуба и для парня тоже. Ничего такого, что ты написал, у нас не было», — ответил Удальцов Карпову.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокшаров провел шесть матчей, не отметившись забитыми мячами.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее интерес со стороны клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) к игроку «Спартака» назвали искусственным.