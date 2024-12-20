Интерес со стороны клубов АПЛ к игроку «Спартака» назвали искусственным

Семин об интересе к Угальде от клубов АПЛ: не вижу смысла комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал искусственным интерес со стороны клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) к футболисту московского «Спартака» Манфреду Угальде, передает «Чемпионат».

«Я не вижу большого смысла комментировать интерес английских клубов к Угальде. Это обычные агентские игры. Агентские организации искусственно поднимают интерес к принадлежащему им футболисту», — сказал Семин.

Угальде провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативных передачи. В гонке бомбардиров он занимает первое место с отрывом в четыре гола от россиянина Алексея Батракова из «Локомотива».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее «Спартак» назвали непредсказуемой командой.