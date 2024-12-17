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В бою Усик — Фьюри будет применен искусственный интеллект

За боем Усик — Фьюри будет следить арбитр с искусственным интеллектом

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Andrew Couldridge/Reuters

За боем-реваншем между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет следить арбитр с искусственным интеллектом. Об этом сообщил председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальной сети X (ранее Twitter).

«Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Без предвзятости и человеческих ошибок. Этот эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века. Не пропустите исторический момент», — заявил Турки.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее известный промоутер заявил, что Фьюри должен разгромить Усика.

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