Завершена проверка матчей «Крыльев Советов» после заявлений Федорищева о коррупции

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что проверка матчей самарских «Крыльев Советов» после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева завершена, передает Sport24.

«Проверка по матчам «Крыльев» завершена, в следующую среду-четверг мы предоставим все данные правоохранительным органам. Основания у Федорищева поднять эти вопросы были», — сказал Каманцев.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее Федорищев ответил, занимается ли «Зенит» подкупом судей.