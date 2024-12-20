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Экc-жена Сафонова попросила отправить его на психологическую экспертизу после пропущенных мячей

Экc-жена Сафонова призвала «ПСЖ» отправить вратаря на психологическую экспертизу
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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Бывшая жена голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия попросила отправить своего бывшего мужа на психологическую экспертизу после матча чемпионата Франции, в котором парижане обыграли «Монако» со счетом 4:2, а Сафонов пропустил два мяча, выйдя на замену, передает Baza.

Анастасия считает, что Сафонов страдает от синдрома внезапного богатства и сутяжничества. Она думает, что голкипер не уверен в себе и не способен руководить своими действиями. Девушка утверждает, что это проявилось в матче против «Монако», после которой он заявил, что выход на замену был для него стрессовым.

«Сафонов жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену, там, где двухметровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга», — заявила Анастасия.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 16 туров в активе парижской команды 40 очков. «Монако» отстает от соперника на десять баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

Ранее голкиперу «ПСЖ» наложили более десяти швов после удара шипами в лицо.

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Футбол. Чемпионат Франции
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