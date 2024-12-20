Экc-жена Сафонова попросила отправить его на психологическую экспертизу после пропущенных мячей

Бывшая жена голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия попросила отправить своего бывшего мужа на психологическую экспертизу после матча чемпионата Франции, в котором парижане обыграли «Монако» со счетом 4:2, а Сафонов пропустил два мяча, выйдя на замену, передает Baza.

Анастасия считает, что Сафонов страдает от синдрома внезапного богатства и сутяжничества. Она думает, что голкипер не уверен в себе и не способен руководить своими действиями. Девушка утверждает, что это проявилось в матче против «Монако», после которой он заявил, что выход на замену был для него стрессовым.

«Сафонов жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену, там, где двухметровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга», — заявила Анастасия.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 16 туров в активе парижской команды 40 очков. «Монако» отстает от соперника на десять баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

Ранее голкиперу «ПСЖ» наложили более десяти швов после удара шипами в лицо.