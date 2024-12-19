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Голкиперу «ПСЖ» наложили более десяти швов после удара шипами в лицо

Вратарю «ПСЖ» Доннарумме наложили более десяти швов после удара шипами в лицо

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Alexandre Dimou/Reuters

Итальянскому голкиперу французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме наложили более десяти швов на лицо после инцидента, произошедшего в матче 16-го тура чемпионата Франции между парижской командой и «Монако». Об этом пишет «Чемпионат.com».

На 20-й минуте игры защитник монегасков Стефан Синго попал по лицу Доннарумме бутсой, когда пытался сыграть в мяч. Судья не увидел нарушения в этом моменте. Продолжить игру Доннарумма не смог, на поле вместо него вышел российский вратарь Матвей Сафонов.

Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром противостояния был назначен Франсуа Летексье.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 16 туров в активе парижской команды 40 очков. «Монако» отстает от соперника на десять баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

5 января команды встретятся вновь, чтобы сыграть в Суперкубке Франции. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-жена Сафонова обратилась к голкиперу.

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