Экс-игрок «Зенита» назвал слабую сторону команды

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что конкуренция является слабой стороной команды, передает «РБ Спорт».

«Конкуренция выходит боком команде, когда у тебя на каждое место по два человека, а ты не определился со стартовым составом. Особенно в линии атаки», — сказал Радимов.

7 декабря в заключительном матче 2024 года «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча завершилась со счетом 1:2. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Краснодару» (39) только по дополнительным показателям.

Ранее политику «Зенита» подвергли критике.