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Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу завершила год на 34-м месте в рейтинге ФИФА

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России сохранила 34-ю строчку по итогам 2024 года в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1512,32 балла.

Возглавляет рейтинг ФИФА сборная Аргентины. На втором месте расположилась Франция, замкнула тройку сильнейших Испания.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее Эквадор отказался от матча с Россией из-за США.

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