Туктамышева рассказала, почему согласилась сниматься в «Ледниковом периоде»

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что согласилась участвовать в новом сезоне «Ледникового периода», потому что захотела развить свои артистические способности. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, данный проект дал ей большой опыт. Фигуристка добавила, что ей повезло с партнером — актером Артуром Сопельником, с которым они выступают в паре.

«Артур оказался очень крепким мужчиной, у него хорошая физподготовка, сильные ноги. Изначально я думала, что мне будет намного тяжелее делать поддержки. Но с Артуром не было никакого страха. В процессе, конечно, были падения, но он брал на себя всю боль», — поделилась Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которые Туктамышева не отобралась.

Ранее Туктамышева призналась, что хочет сыграть за «Зенит».