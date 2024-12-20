Фигуристка Радионова: к Олимпиаде уровень российского фигурного катания будет еще выше

Фигуристка Елена Радионова отреагировала на допуск российских фигуристов к Олимпиаде 2026 года, заявив, что к Играм уровень отечественного фигурного катания будет выше, передает «Чемпионат».

«Наше фигурное катание на очень высоком уровне. Я уверена, что к следующей Олимпиаде будет еще выше», — сказала Радионова.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, стоит ли фигуристам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.