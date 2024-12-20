Тарасова ответила на вопрос, стоит ли фигуристам ехать на ОИ в нейтральном статусе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российским фигуристом надо ехать на Олимпиаду, несмотря на нейтральный статус, передает Sport24.

«Я нахожусь на чемпионате России по фигурному катанию. Наш допуск — это радостное событие для всей страны. Нейтральный статус? Нас допустили, значит надо ехать», — сказала Тарасоваю

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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