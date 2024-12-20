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Игнашевич может возглавить клуб-аутсайдер РПЛ

«Евро-Футбол.Ру»: Игнашевич может сменить Слишковича в «Оренбурге»
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Виталий Невар/РИА Новости

«Оренбург» может уволить боснийского специалиста Владимира Слишковича с поста главного тренера в зимнее трансферное окно. Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, если в «Оренбурге» решат сменить Слишковича, то одним из кандидатов на должность главного тренера будет российский специалист Сергей Игнашевич.

Оренбургская команда в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает последнее, 16-е место. За 18 туров национального первенства «Оренбург» набрал всего восемь очков, одержав только одну победу.

В 19-м туре чемпионата страны «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Игра состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Игнашевич в 2004 году подписал контракт с ЦСКА, в составе которого играл до завершения карьеры летом 2018 года. С 2005 по 2008 год он был капитаном армейцев. С 2018 года он начал тренерскую карьеру. Последним его местом работы стала калининградская «Балтика», откуда Игнашевич ушел после вылета команды из РПЛ.

Ранее экс-тренер «Локомотива» назвал худший матч команды в первой части чемпионата.

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