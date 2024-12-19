Экс-тренер «Локомотива» назвал худший матч команды в первой части чемпионата

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец назвал худший матч команды в первой части чемпионата. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У «Локомотива» прогресс есть, как минимум, по сравнению с прошлым сезоном. Худший матч? С «Химками». Он определенно отрицательно повлиял на команду. Для тренера это тоже важный момент был в силу молодости и недостатка опыта», — заявил Бышовец.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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