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Боец Емельяненко не будет помогать брату в уголовном деле

Промоутер Хрюнов: Александр Емельяненко не будет помогать брату в уголовном деле

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ren.tv

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец Александр Емельяненко не будет помогать своему брату Ивану, который в ходе уличного конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчине, передает «Матч ТВ».

«Решается вопрос, будет ли приговор Ивану связан с лишением свободы. Он подрался с рецидивистом, будучи подготовленным спортсменом. Иван нанес мужчине удар, от которого он упал и тяжело повредил лицевую кость. Мы все просим, чтобы Иван остался на свободе», — сказал Хрюнов.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело стало известно в ноябре 2024 года.

27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым.

Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее Иван Емельяненко заявил, что будет рад, если принятие ислама поможет Александру.

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