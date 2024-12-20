Спор за первые медали турнира: Степанова и Букин защищают чемпионский титул. LIVE

Здорово откатали Елизавета и Павел, крайне эмоционально и чувственно отработали свою произвольную программу. Их историю смогли прочувствовать и зрители, и судьи — образы Самсона и Далилы принесли фигуристам более 115 баллов и предварительное первое место!
Ученики Ирины Жук и Александра Свинина показали максимум своих возможностей, откатав на высоком уровне. Комплименты Милана и Дмитрий получают как от своих тренеров, так и от Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая сегодня комментирует прокаты. 113,28 балла получают Кузьмина и Студеникин.
Очень нежное и чувственное танго исполнили фигуристы — омская публика осталась крайне довольна их прокатом, одарив спортсменов продолжительными овациями. За свой прокат они получили 109,60 балла.
Потрясающий по стилистическому наполнению танец продемонстрировали нам спортсмены, использовав музыкальные фрагменты Франца Шуберта, а также некоторых современных исполнителей. 107,85 за произвольный танец они получают.
Протокол соревнований выглядит так:
Первая разминка:
- Дарья Савкина/Александр Вахнов
- Анна Коломенская/Артем Фролов
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд
Вторая разминка:
5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов
6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
7. Анна Щербакова/Егор Гончаров
8. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
9. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Третья разминка:
10. Василиса Кагановская/Максим Некрасов
11. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
12. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
13. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный
14. Александра Степанова/Иван Букин
Не все из спортсменов, выступавших вчера, выйдут на лед сегодня — подопечные Александра Жулина фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачев снялись с произвольной программы из-за травмы партнера.