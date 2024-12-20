Спор за первые медали турнира: Степанова и Букин защищают чемпионский титул. LIVE

11:09

Ученики Ирины Жук и Александра Свинина показали максимум своих возможностей, откатав на высоком уровне. Комплименты Милана и Дмитрий получают как от своих тренеров, так и от Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая сегодня комментирует прокаты. 113,28 балла получают Кузьмина и Студеникин.