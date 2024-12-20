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Спорт

Спор за первые медали турнира: Степанова и Букин защищают чемпионский титул. LIVE

Фигурное катание. ЧР-2025. Произвольный танец. ОНЛАЙН
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Александр Вильф/РИА Новости
Во второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию танцевальные пары разыгрывают первый комплект медалей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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11:18

На лед выходят участники второй разминки!

11:17

Здорово откатали Елизавета и Павел, крайне эмоционально и чувственно отработали свою произвольную программу. Их историю смогли прочувствовать и зрители, и судьи — образы Самсона и Далилы принесли фигуристам более 115 баллов и предварительное первое место!

11:10

Завершают первую разминку Елизавета Шичина и Павел Дрозд.

11:09

Ученики Ирины Жук и Александра Свинина показали максимум своих возможностей, откатав на высоком уровне. Комплименты Милана и Дмитрий получают как от своих тренеров, так и от Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая сегодня комментирует прокаты. 113,28 балла получают Кузьмина и Студеникин.

11:00

Следом на лед спешат Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин!

10:58

Очень нежное и чувственное танго исполнили фигуристы — омская публика осталась крайне довольна их прокатом, одарив спортсменов продолжительными овациями. За свой прокат они получили 109,60 балла.

10:49

Продолжают соревновательную программу Анна Коломенская и Артем Фролов.

10:46

Потрясающий по стилистическому наполнению танец продемонстрировали нам спортсмены, использовав музыкальные фрагменты Франца Шуберта, а также некоторых современных исполнителей. 107,85 за произвольный танец они получают.

10:40

Открывают соревнования Дарья Савкина и Александр Вахнов!

10:25

Протокол соревнований выглядит так:

Первая разминка:

  1. Дарья Савкина/Александр Вахнов
  2. Анна Коломенская/Артем Фролов
  3. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин
  4. Елизавета Шичина/Павел Дрозд

Вторая разминка:
5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов
6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
7. Анна Щербакова/Егор Гончаров
8. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
9. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

Третья разминка:
10. Василиса Кагановская/Максим Некрасов
11. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
12. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
13. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный
14. Александра Степанова/Иван Букин

10:20

На лед выходят участники первой разминки!

10:10

Не все из спортсменов, выступавших вчера, выйдут на лед сегодня — подопечные Александра Жулина фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачев снялись с произвольной программы из-за травмы партнера.

10:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске продолжается чемпионат России, где сражаются сильнейшие спортсмены страны. Соревнования второго дня стартуют с произвольного танца. Желаем удачи всем фигуристам!

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