Российская прыгунья с шестом сменила спортивное гражданство

Российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешение выступать за Таджикистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную организацию.

Легкоатлетка имеет право выступать на международных соревнованиях под флагом Таджикистана с 25 сентября 2024 года.

Аминжановой 20 лет. За время выступления в России она завоевала бронзу на чемпионате вузов Санкт-Петербурга, представляя НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Последним ее стартом за Россию стало молодежное первенство Санкт-Петербурга, которое прошло в феврале 2024 года. Она оказалась на восьмой строчке.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее министр спорта оценил выступление российских пловцов на чемпионате мира.