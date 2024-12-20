Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская прыгунья с шестом сменила спортивное гражданство

Российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова сменила спортивное гражданство
close
Salivanchuk Semyon/Shutterstock/FOTODOM

Российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешение выступать за Таджикистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную организацию.

Легкоатлетка имеет право выступать на международных соревнованиях под флагом Таджикистана с 25 сентября 2024 года.

Аминжановой 20 лет. За время выступления в России она завоевала бронзу на чемпионате вузов Санкт-Петербурга, представляя НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Последним ее стартом за Россию стало молодежное первенство Санкт-Петербурга, которое прошло в феврале 2024 года. Она оказалась на восьмой строчке.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее министр спорта оценил выступление российских пловцов на чемпионате мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами