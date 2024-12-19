Министр спорта оценил выступление российских пловцов на чемпионате мира

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал успех российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде шагом к возвращению в международный спорт. Его слова приводит РБК.

«Когда мы видим достижения наших ребят на мировых первенствах, мы просто радуемся за них, за самих себя. Российский флаг рано или поздно непременно вернется на все международные соревнования. Отличное выступление наших пловцов — это первая ласточка», — заявил Дегтярев.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее выступавших на ЧМ пловцов назвали героями.