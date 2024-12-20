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Венгрия спасла «Зенит» и «Динамо» от санкций ЕС

Венгрия наложила вето на решение ЕС о санкциях в адрес «Зенита» и «Динамо»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» могли оказаться под санкциями Евросоюза, однако Венгрия наложила вето на это решение. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

Причиной санкций послужила бы прямая связь с компаниями («Газпром» и ВТБ), которые уже находятся под санкциями.

Сейчас под санкциями находятся только два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) — это ЦСКА и «Ахмат», которые включены в санкционные списки США.

«Краснодар» завершает 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. «Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Чемпионат России возобновится 28 февраля 2025 года матчами 19-го тура. «Динамо» сыграет 2 марта, «Зенит» свой матч проведет на день раньше.

Ранее политику «Зенита» подвергли критике.

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