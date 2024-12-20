В «Вашингтоне» раскрыли сроки возвращения Овечкина на лед

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин должен вернуться на лед через одну-две недели. Его слова приводит RMNB.

«Он прогрессирует. Все идет по плану, никаких эксцессов у него не было, он движется в правильном направлении», — заявил специалист.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее астролог предрек Овечкину завершение карьеры.