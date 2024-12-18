«Вряд ли удастся побить рекорд Гретцки»: астролог предрек Овечкину завершение карьеры

Астролог Борис Зак высказал предположение, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумеет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит Sport24.

«Могу сделать вывод, что в 2025 году Александру вряд ли удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки. И одна из наиболее вероятных причин — это изменение карьерных приоритетов Александра. Высока вероятность, что в 2025 году хоккеист решит заняться тренерской карьерой и сделает это направление приоритетным для себя», — заявил он.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее тренер «Вашингтона» рассказал о восстановлении Овечкина.