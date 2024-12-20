В «Вашингтоне» обозначили проблему, с которой столкнулись без Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил о проблеме с результативностью, с которой команда столкнулась без российского нападающего и капитана Александра Овечкина. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, нам его немного не хватало, особенно в последнее время, с точки зрения результативности. Мы немного «засохли». Я заметил это в начале года, что, когда Овечкин был в составе и особенно если он забивал, ребята чувствовали себя действительно хорошо», — заявил специалист.

«Вашингтон» проиграл два матча регулярного чемпионата НХЛ подряд. В следующий раз «столичные» сразится с »Каролиной Харрикейнз», игра состоится 21 декабря, стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее астролог предрек Овечкину завершение карьеры.