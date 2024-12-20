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Кучеров обошел Капризова и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ
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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Амали Арене» в Тампе, завершилась со счетом 3:1. Голами в составе победившей команды отметились Энтони Чирелли, Ник Пербикс и Гейдж Гонсалвес. Единственную шайбу «Сент-Луиса» забросил российский хоккеист Павел Бучневич.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи, приняв участие во втором и третьем голах своей команды. Теперь на его счету 49 (14+35) очков в сезоне регулярного чемпионата. По этому показателю он обошел другого россиянина — нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова — и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона. Лидером по этому показателю является канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 50 баллов (13+37).

Первой звездой поединка «Тампы» и «Блюз» был признан российский голкипер «молний» Андрей Василевский, который отразил 31 бросок по своим воротам из 32. Кучеров замкнул тройку лучших игроков матча.

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