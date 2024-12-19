Ефимова поделилась впечатлениями от возвращения к международным соревнованиям

Российская пловчиха Юлия Ефимова осталась рада возвращению международным стартам. Слова спортсменки приводит «Советский спорт».

«Очень скучала по международным соревнованиям. Мне очень понравилось. Это совершенно другие впечатления и уровень. Даже по времени — удавалось быть быстрее, чем на чемпионате России, наверное, из-за этой атмосферы», — заявила Ефимова.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее Михаил Дегтярев назвал успех пловцов на ЧМ шагом к возвращению в мировой спорт.