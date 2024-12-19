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Ветеран ЦСКА рассказал, нужен ли команде игрок «Спартака»

Экс-футболист Пономарев: Зиньковский – средний игрочок
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ФК «Спартак»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможном уходе из стана красно-белых полузащитника Антона Зиньковского.

«Зиньковский — очень средний игрочок. На три с плюсом. Нет у него хороших бойцовских качеств, предугадывания игровых ситуаций. Действует по обстоятельствам. У нас таких футболистов много. Ладно хоть он не хулиган, как Бабич», — приводит слова Пономарева Legalbet.

Ветеран считает, что важно понимать, «Спартак» хочет продать игрока, или же он сам собирается уйти из команды. Если второе, то это ошибка игрока, которому Пономарев не советовал бы покидать свою команду, так как после красно-белых карьера полузащитника может пойти на спад и зачахнуть в средних клубах. Пономарев считает, что его родному ЦСКА Зиньковский точно не пригодился бы из-за слабого характера.

Зиньковский отметился в нынешнем сезоне тремя результативными передачами в 13 проведенных в составе «Спартака» встречах.

Красно-белые занимают третье место в Российской премьер-лиге после первой части сезона, выдав на финише осенне-зимнего отрезка шестиматчевую победную серию. Команда Деяна Станковича всего на два балла отстает от лидирующих «Краснодара» и санкт-петербургского «Зенита».

Ранее игру Клаудиньо за «Зенит» назвали «катастрофой».

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