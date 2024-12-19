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Нападающий «Динамо» назвал причину поражения от аутсайдера

Нападающий «Динамо» Михеев: пауза сбила нас с ритма

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Павел Лисицын/РИА Новости

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги московского «Динамо» Артем Михеев высказался после неудачного матча его команды против казахстанского «Барыса» из «Астаны» (0:2) в рамках регулярного чемпионата.

«Мы не до конца были нацелены на ворота, отдавали лишние пасы. И, конечно, реализовать моменты не удалось. Нужно было забивать, чего мы не сделали, поэтому у нас ноль на табло», — приводит слова хоккеиста Legalbet.

Михеев считает, что пауза на Кубок Первого канала в какой-то степени повлияла на состояние его команды, сбив ей игровой тонус. По словам форварда, легче держать форму, когда постоянно играешь, но в то же время пауза была у всех, так что все команды находятся в равных условиях.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции чемпионата КХЛ, набрав 47 очков за 36 проведенных встреч. «Барыс» идет на предпоследнем, одиннадцатом месте на Востоке, имея 23 набранных балла за 37 матчей.

29-летний Михеев в текущем сезоне сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 13 (8+5) результативных баллов при показателе полезности +7.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.

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