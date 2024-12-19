Олимпийская чемпионка Непряева выйдет на старт спустя четыре месяца после рождения дочери

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) впервые выйдет на старт после рождения дочери 22 декабря на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Об этом сообщил РИА Новости тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

«Задача — просто «стартануть», поработать в условиях соревнований, целей никаких не ставим. У нас все по плану, в январе уже будет больше стартов, в феврале еще больше, в марте еще больше», — отметил он.

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. В активе Терентьева две бронзы Игр 2022 года.

Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

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