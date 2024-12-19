Литву могут лишить чемпионата мира из-за русофобской акции

Литву могут лишить права проведения чемпионата мира по функциональному фитнесу в 2025 из-за русофобской акции литовской спортсменки Корнелии Дудайте на мировом первенстве в Будапеште. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз.

«В следующем году чемпионат мира по функциональному фитнесу должен был пройти именно в Литве. Теперь это решение под большим вопросом. Скорее всего, чемпионат мира будет перенесен в другую страну», — заявил он.

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Спортсменка появилась на состязании в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». На это обратил внимание отец российского атлета Карима Янчинова и обратился к организаторам мирового первенства с просьбой принять меры. Оргкомитет сначала потребовал у Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, после чего была дисквалифицирована с турнира.

Сборная Литвы после ее отстранения решила отказаться от дальнейшего выступления.

Ранее Дудайте, отстраненной за антироссийский лозунг, предложили изучить историю.