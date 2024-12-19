«Стрессово для меня»: Сафонов об экстренном выходе на замену в матче «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в интервью Okko рассказал о своих эмоциях после незапланированного выхода на замену в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако», отметив, что для него такой опыт был впервые.

«Что касается игры — это было немножко стрессово. Это было сумбурно, потому что ничего не предвещало того, что сегодня я буду играть. Нормально — это когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Для меня сегодня было что-то такое специфическое. Не припомню, чтобы у меня были в карьере такие выходы в официальных матчах», — заявил Сафонов.

Сафонов сменил итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму, которому на 20-й минуте игры попали в лицо шипами.

Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром противостояния был назначен Франсуа Летексье.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 16 туров в активе парижской команды 40 очков. «Монако» отстает от соперника на десять баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

5 января команды встретятся вновь, чтобы сыграть в Суперкубке Франции. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-жена Сафонова обратилась к голкиперу.